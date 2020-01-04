نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في تسعير أراض تقنين وضع اليد

تقدم عصام برديسي، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن المغالاة في تسعير أراضي تقنين وضع اليد.





وقال "برديسي"، في تصريحات لـ "صدى البلد": إن الأهالي يعانون من الارتفاع الكبير في تسعير الأراضي المتصالح عليها، وأصبحوا بين دفع هذه المبالغ الطائلة أو سحب الأراضي منهم.





وناشد النائب، الحكومة، بوضع تسعيرة جديدة، من شأنها التخفيف عن أصحاب تلك الأراضي، لا سيما أنها تعد مصدر الدخل الوحيد للكثير منهم.



