نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في تسعير أراض تقنين وضع اليد

تقدم عصام برديسي، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن المغالاة في تسعير أراضي تقنين وضع اليد.
وقال "برديسي"، في تصريحات لـ "صدى البلد": إن الأهالي يعانون من الارتفاع الكبير في تسعير الأراضي المتصالح عليها، وأصبحوا بين دفع هذه المبالغ الطائلة أو سحب الأراضي منهم.
وناشد النائب، الحكومة، بوضع تسعيرة جديدة، من شأنها التخفيف عن أصحاب تلك الأراضي، لا سيما أنها تعد مصدر الدخل الوحيد للكثير منهم.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، جلسة استطلاع ومواجهة يوم 16 من شهر يناير الجارى، حول الأثر التشريعى لقانون بعض إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، المعروف باسم قانون تقنين الأوضاع لواضعى اليد، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وبعض الخبراء والمختصين.