كعبة قصاد فتاوى الدين ..الشيخ أحمد الشريف استعان به القضاة وقرار خاص من الرئيس جمال عبدالناصر

تاريخ زاخر بالعطاء لتلاميذه الذين أصبحوا سفراء خير فى كافة البقاع و أبنائه الذين صادروا على دربه وورثوا عنه الوسطية والاعتدال فى الأفعال و الأقوال، ومسجده العمرى العريق الذى خدمه طيلة 35 عامًا وكان لا يغادره إلا ساعات معدودة يستريح فى منزله و يعود إليه فجرًا ليمنح تلاميذه ما يحتاجون من علم ومعرفة، حتى أن الرئيس جمال عبدالناصر، أصدر له قرار بمد العمل فى المسجد العمرى حتى وفاته عن عمر يناهز 87 عامًا.





الشيخ الراحل أحمد محمد ابراهيم الشريف، لم يكتف بتدريس العلوم داخل المسجد العمرى بقوص، لكنه كان سباقًا فى حل فى حل الكثير من مشاكل القرى سواء خلافات أسرية أو قضايا عامة تهم الناس، فضلًا عن كونه أول من وضع حجر أساس المعهد الدينى للبنين بقوص.





ولد الشيخ الراحل فى مدينة قوص فى 27 محرم 1308 هجرية الموافق 12 سبتمبر 1890 ميلاديه، و توفى فى 24 محرم 1397 هجريه الموافق 14 يناير 1977 ميلاديه، لأسرة تنتسب إلي الإمام الحسين بن علي بن أبى طالب رضى الله عنهما.





حفظ القرآن الكريم و تلقى مبادىء العلوم ثم التحق بالجامع الأزهر حتى تخرج منه و حصل على الشهادة العالمية عام 1345هـ الموافق 1926م، فى عام 1350 هجرية عين إمامًا و خطيبًا بالمسجد العتيق بأصفون المطاعنه، ثم نقل الى المسجد العتيق بقفط عام 1352 هجري الموافق 1934 م، وفى عاام 1354 ه الموافق 1936 م استقر به المقام إماما و خطيبًا ومدرسًا ومرشدًا لمدينة قوص و ماحولها من خلال عمله بالمسجد العتيق" العمرى" بقوص حتى لحق بالرفيق الأعلى.





قال عنه الشيخ محمد زكى الدين أبوالقاسم" مدير أوقاف البحر الأحمر سابقًا" كان كعبة القصاد من شتى القرى والمدن طلبا للفتوى فى العديد من مسائل الدين والحياه، فيجيببهم بحكم الله لا يخشى فى الله لومة لائم، وكان فى ذلك كله غزير المادة سهل الأسلوب، شيق العرض، حسن التمثيل ، حاضر النكتة، من غير هذر أو اسفاف، سريع الاجابة وقورا، لا يخرجه شىء ما عن سمته ووقاره، وكان قبلةً العلماء المشهود لهم بالسبق والفضل من شيوخ الأزهر الشريف وعلماء المعاهد الدينية، وهو الوالد الودود لكل تلامذته و المتلقين عنه العلم والمعرفة، وهو الناصح الوفى فى نصحه، كلمات كتبه فى حقه مدير أوقاف البحر الأحمر سابقًا،





فيما قال نجله الدكتور محمود أحمد الشريف- أخصائى القلب والباطنة، عشت مع والدى 20 عامًا، رافقته خلالها فى العديد من اللقاءات و الفعاليات التى كان يشارك فيها، تعلمت منه الكثير خلال هذه الفترة التى أفخر بقضائها مع والدى رحمة الله عليه، كان والدى يذهب الى المسجد عقب صلاة الضحى ويلازم المسجد و يحضر له غداؤه ليتناوله ومن حضر، و يبقى فى المسجد حتى يفرغ من صلاة العشاء معلما ومفقها و داعيا و مدرسًا، فضلًا عن حل مشاكل المترددين على المسجد، وكان بعض القضاه يلجأون إليه فى الكثير من المسائل الشرعية، لأنه كان بمثابة خبير فى علم المواريث ويجيد حسابها دون الرجوع للآله الحاسبه.





و تابع الشريف، الخطب التى ألقاها والدى على منبر المسجد العتيق والتى تركت اثرا طيبًا فى محبيه و سامعيه دفعتنا أنا و أشقائى لجمع خطب والدى ونشرناها فى كتاب يحمل عنوان " زاد الخطيب و بغية المنيب" و يضم طائفه من خطبه، وقد كان من عادة والدى رحمه الله أن يكتب خطبه فى ورقة حتى لا يتعدى 15 دقيقه فى الخطبة للتخفيف عن الناس، وبعد الصلاة يجلس ليشرح و يعطى من علمه لمن يريد المزيد.





و أضاف الشريف، ارتبط والدى بعلاقات قوية مع العديد من رموز الفكر الصوفى أمثال الشيخ أبوالوفا الشرقاوى، والشيخ أحمد رضوان و الشيخ محمد أحمد الطيب و الشيخ صادق العدوى و الشيخ يوسف الحجاجى و الشيخ محمد الطاهر الحامدى عليهم رحمة الله.



