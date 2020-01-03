الخارجية: احتواء الموقف في العراق يتطلب وقفا فوريا للتدخلات الإقليمية

قالت وزارة الخارجية المصرية إنه" بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه، ولهذا فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.



وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيس بوك "وترى وزارة الخارجية أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.

