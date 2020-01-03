ترانيم مصرية.. المسلمون يشاركون المسيحيين في احتفالات الكريسماس

عرضت فضائية " صدى البلد 2 " ببرنامج " in box “ ، تقريرًا حول اغانى الكريسماس بالعربى على ضوء الشموع يتشارك فيه المسلمون والمسيحيون سويا ً للتسبيح والاغانى احتفالا بعيد رأس السنة، بأمسيه فريدة من نوعها تقدم فيها نسخة عربية من اغانى الكريسماس والميلاد الشهيرة على ضوء الشموع من فواصل تأملات حول ميلاد ، الأمسية من تنظيم مركز جسور الثقافي.



وقال عزت راجى ، فريق الأبرشية بالزمالك: نحتفل بالسنة الجديدة وميلاد السيد المسيح ولا يوجد فرق بين الشعب المصرى مسيحى ومسلم فكلنا اخوة نعيش فى وطن واحد ونترجم ذلك من خلال تلك الاحتفالية البسيطة.



وأوضح مودى فوزي ، المسؤول عن الموسيقى بالكاتدرائية ، أن داليا إيهاب يونس سيده مسلمه صاحبة صوت عذب وجذاب ، اقترحت علينا فكرة الأغاني والترانيم باللغة العربية والاحتفال سويًا برأس السنة الميلادية فى مكان واحد.



وأشارت ندى أحد المشاركين فى الحفل الغنائى من جانبها، إلى انها تجربة مختلفة وفريدة من نوعها ، قائلة: كنت متشوقة لتجربتها والمشاركة في حفل مثل هذا .

