مونيكا من دكتورة صيدلانية لصانعة نظارات فرعونية.. فيديو

النظارات الطبية والشمسية تكاد تكون من أهم الصناعات التي يقصدها عدد كبير من الناس، لا يوجد فى مصر مكان أساسيا لصناعة النظارات .





عدسة " صدى البلد" القت " مونيكا نبيل "خريجة كلية الصيدلة والتى تعد أول فتاة مصرية تقوم بعمل نظارات مصريه كامله الصنع .





قالت مونيكا إ نها تصنع إطارات النظارات فى ورش مصرية , وتستخدم فى صناعتها الخامات المعدنية الأكثر انتشارا فى مصر ولكن لم تتوافر دائما فقامت باستخدام نوع معين من البلاستيك كبديل , كما أنها كانت تعانى من ارتفاع أسعار الخامات فى البدايه ولكن الأسعار بدأت فى الانخفاض خلال الفتره الأخيرة .





واضافت انها استخدمت تصميمات فرعونية وتصميمات على الطراز الإسلامي والقبطي لجذب الناس لمنتجاتها كما تترك للمشترى حريه الاختيار فى الشكل والخامه التى يريدها سواء من فضة أو نحاس أو ذهب .





وإشارات غلى أنها لم تكتسب هذه الخبرة من فراغ ولكنها بدأت كمصممة حُلى، وعملت مع براند شهير لمدة عامين حتى حصلت على هذه الخبرة الكبيرة التى لديها .





وتابعت قائلة إن أول نظارة اخدت ٤ أشهر فى تصنيعها والثانية ٣ اشهر ولكن عندما تمكنت من الصنعة اخذت فتره صغيره جدا قد لا تتعدى أيام.



