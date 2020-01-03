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منوعات

مونيكا من دكتورة صيدلانية لصانعة نظارات فرعونية.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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مريم عزت
النظارات الطبية والشمسية تكاد تكون من أهم الصناعات التي يقصدها عدد كبير من الناس، لا يوجد فى مصر مكان أساسيا لصناعة النظارات . 

عدسة " صدى البلد" القت " مونيكا نبيل "خريجة كلية الصيدلة والتى تعد أول فتاة مصرية تقوم بعمل نظارات مصريه كامله الصنع . 

قالت مونيكا إنها تصنع إطارات النظارات فى ورش مصرية , وتستخدم فى صناعتها الخامات المعدنية الأكثر انتشارا فى مصر ولكن لم تتوافر دائما فقامت باستخدام نوع معين من البلاستيك كبديل , كما أنها كانت تعانى من ارتفاع أسعار الخامات فى البدايه ولكن الأسعار بدأت فى الانخفاض خلال الفتره الأخيرة . 

واضافت انها استخدمت تصميمات فرعونية وتصميمات على الطراز الإسلامي والقبطي لجذب الناس لمنتجاتها كما تترك للمشترى حريه الاختيار فى الشكل والخامه التى يريدها سواء من فضة أو نحاس أو ذهب . 

وإشارات غلى أنها لم تكتسب هذه الخبرة من فراغ ولكنها بدأت كمصممة حُلى، وعملت مع براند شهير لمدة عامين حتى حصلت على هذه الخبرة الكبيرة التى لديها .

وتابعت قائلة إن أول نظارة اخدت ٤ أشهر فى تصنيعها والثانية ٣ اشهر ولكن عندما تمكنت من الصنعة اخذت فتره صغيره جدا قد لا تتعدى أيام. 

أنهت مونيكا كلامها أنها تريد أن يعاد فتح مصنع صناعة النظارات فى مصر وإنتاج نظارات بتصميمات مصرية خالصة.
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