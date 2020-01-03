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أطعمة ومشروبات تقلل طاقة الجسم وترفع السكر بالدم ..تعرف عليها|شاهد

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:33 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت
عرضت فضائية "الآن" ، تقريرا حول الأطعمة والمشروبات التي تقلل من طاقة الجسم، وتزيد من معدل السكر بالدم وتعطي إحساسا مؤقتا بالطاقة.

وجاء في التقرير، أن من ضمن تلك الاطعمة حبوب الإفطار التي تحتوي على كم كبير من السكريات التي تضر بالصحة.

وأشار التقرير إلي أن السكريات ترفع مستوى الطاقة في الجسم ولكن بشكل مؤقت، يؤدي لارتفاع مستوى السكر في الدم ويحدث اضطرابا في الأجزاء المسؤولة عن التنبه بالدماغ ، وبالتالي فقد كمية كبيرة من الطاقة.

ولفت التقرير،إلى مشروبات الطاقة ليست مثالية على المدى القصير وتملأ الجسم بالكافيين والسكر لفترة قصيرة.

وأوضح التقرير، أن الخبز الأبيض من ضمن تلك الأطعمة التي ترفع مستوى السكر في الدم، على عكس الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والذي يستغرق وقتا لـ امتصاصه مما يحافظ على الطاقة بالجسم.

وحذر التقرير، من الأطعمة المقلية التي تحتوي علي الدهون المشبعة، والتي تستغرق عمل جهود لا يقل عن 6 ساعات لنقل الدم بالجسم ، بالإضافة إلي المشروبات التي تحتوي علي الكافيين.

ونصح التقرير ، بتناول الأغذية منخفضة السعرات الحرارية والصحية ، وعدم إهمال أي وجبة أساسية، والتركيز على الأطعمة التي تحتوي علي الحديد.
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