لست الوحيد .. جمال الغندور: الوسط الرياضي مليان أبناء عاملين |فيديو

علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة على أبناء العاملين فى منظومة التحكيم داخل مصر وتواجد نجله خالد ونجل شقيقه أحمد فى المجال التحكيمى.



قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": أطالب بتغيير الثقافة وتلك النظرة إلى أبناء العاملين فى المجال التحكيمى وكرة القدم بصفة عامة.



أضاف جمال الغندور: فى عالم كرة القدم يوجد أبناء توارثت اللعبة ومن الأساطير حازم إمام نجل حمادة إمام وجده يحي الحرية إمام إضافة إلى هيثم قيراط نجل هشام قيراط رئيس لجنة حكام تونس وعلى بن ناصر ونجله قاسم بن ناصر ومن مصر المساعد محمود أبوالرجال نجل أحمد ابوالرجال الحكم المساعد السابق والمساعد احمد حسام طه نجل اللواء احمد حسام طه الحكم السابق.



تابع جمال الغندور: ومصطفى شوةبير نجل أحمد شوبير واليوناني كيروش فاسارس ادارة مباراة اهلى وزمالك خلال رئاستى لجنة الحكام فى الفترة من 2005- 2008 نجل الحكم اليوناني فارسارس والذى ادار فى الماضى ايضا مباراة القمة بين الاهلى والزمالك.



طالب الغندور بمحاسبة الحكم على مستواه الفنى لافتا إلى أن أحمد الغندور دخل القائمة الدوالية فى عهد عصام عبدالفتاح إلى جانب نجله خالد أدار مباريات فى دورى القسم الثانى فى عهد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.

