طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلن النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، عن الأشخاص ذوي الإعاقة، عن تقدمه بطلب إحاطة بسبب عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة.



وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، المتعلقة بالتمكين والدمج فى كافة قطاعات ومؤسسات الدولة، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية إلا أن هناك بعض الملاحظات من قبل الأشخاص على التطبيق على أرض الواقع فى الحصول على هذه الحقوق، مما يشكل عبء على المواطنين فى الحصول على الخدمة.



وأرجع عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عدم تطبيق القانون إلى شيوع الحقوق المكتسبة بين أكثر من وزارة.



وشدد النائب، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الوزارات المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع لضمان التفعيل، والتخفيف عن شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.