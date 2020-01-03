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محافظات

ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:04 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تشهد محافظة مطروح، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، تساقط أمطار غزيرة على جميع أنحاء المحافظة واشتدت غزارتها على مدن الساحل الشمالي.

وشهدت مدينة سيدى برانى تساقط كثيف للثلوج خاصة فى منطقة ابوكويله بالإضافة إلي تساقط كميات كبيرة من الأمطار والتي استقبلها الأهالي بسعادة كبيرة لملء آبارهم والتي تعد مصدر مياه الشرب ولاستخدامها في الري الزراعات وتربية الثروة الحيوانية.

كما شهدت مدينتا سيدي براني والسلوم إشارات قوية للبرق ناتجة عند تكاثر السحب الرعدية والتي تتجه للداخل ناحية مدينة مرسى مطروح.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تجمع كميات كبيرة من المياه بالشوارع، خاصة التي تخلو من وجود صرف بها كما قلت حركة السفر من مطروح إلي المحافظات الأخرى بسبب سوء أحوال الطقس.
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
ثلوج وأمطار غزيرة.. طقس سيئ يضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد
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