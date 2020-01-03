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محافظات

نوة عيد الميلاد.. هطول أمطار على قرى ومدن كفر الشيخ

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:37 م
هطول أمطار على قرى
هطول أمطار على قرى ومدن كفر الشيخ
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شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم، هطول أمطار على كافة مدن وقرى المحافظة، خاصة في مراكز البرلس وبلطيم ومطوبس، وذلك تأثرًا بنوة عيد الميلاد.

ودفعت الوحدات المحلية في عدد من القرى والمدن بسيارات كسح المياه لسحب مياه الأمطار والوحل من الشوارع حرصًا على عدم إعاقة حركة سير المارة والمركبات.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، برفع مياه ومخلفات الأمطار ومنع تراكم برك المياه في الشوارع.
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