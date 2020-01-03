جمال الغندور: مصر تسببت في إبعادي عن إدارة نهائى كان 1998.. فيديو

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن إبعاده فى مباراة نهائى بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في بوركينا فاسو عام 1998.



وقال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": "تم إبعادى عن المباراة النهائية فى أمم أفريقيا عام 1998 التى أقيمت فى بوركينا فاسو بعد وصول منتخب مصر إلى النهائى".



وأضاف: "كنت أتوقع أن يدير حكم مصرى نهائى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى مصر صيف العام الجاري لاسيما وأن 3 حكام هم جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين وأمين عمر رغم أنهم يستحقون تلك الفرصة".



تابع: "التحكيم فى شمال إفريقيا فى الآونة الأخيرة ابتعد عن النهائيات بعدما كان له صولات وجولات مثل محمد بنوزة وهشام قيراط وجمال حيمودى والعرجون، موضحا أنه أدار 6 نهائيات فى إفريقيا من بينها مباريات للأندية خلال 10 سنوات".



ولفت جمال الغندور إلى أن الجيل الحالى من حكام دول الشمال الإفريقي بدأ يعود بعد ظهور التونسي صادق السلمى والجزائرى مصطفى غربال والمغربي رضوان جيد.

