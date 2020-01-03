اليوم.. نجوم "دفع رباعي بقوة" يشاهدون فيلمهم مع الجمهور

يستعد اليوم نجوم فيلم "دفع رباعي بقوه" بمشاهدة العمل مع جمهورهم في أحد السينمات في ٦ أكتوبر لأخذ آراء ورد فعل الجمهور بصفة مباشرة هذا في الوقت الذي يعيش فيه القائمون على الفيلم حالة من السعادة الكبيرة والأمل في تحقيق إيرادات عالية لما يحتويه العمل من ملحمة فنية هادفة تناسب الأسرة المصرية.



ويشار إلى أن حضر أمس أيضًا نجوم وصناع فيلم "دفع رباعي بقوة" في ثاني أيام عرضه في إحدى سينمات وسط البلد بمشاهدة الفيلم مع الجمهور.



ويذكر أن من حضر هذه الاحتفالية مع الجمهور الفنان محسن منصور وندي بهجت وأحمد العمدة ومحمود الحسيني ومحمد الشربيني وصناع العمل كل من المنتج علاء مهني والمنتج تامر تهامي والمخرج إيهاب عبد اللطيف ومجموعة من الأصدقاء وبمجرد انتهاء العرض التف عدد كبير من الجمهور حول نجوم العمل لتهنئتهم بقوة ونجاح العمل وتبادل الصور التذكارية بطريقة السيلفي وسط مسيرة حاشدة من الجمهور وحتي مغادرتهم للمكان.



وتدور أحداث "دفع رباعي بقوه" حول أب يعود إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندسًا والثالث محاميًا، لكنه تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، ويتورط الأخوة الثلاثة في عملية إرهابية وبمسعاده أحد رجال الشرطة لهم ينجحوا في إجهاض العملية وغيرها من الأحداث .



جدير بالذكر بأن " دفع رباعي بقوه " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد بدير ، محسن منصور ، أحمد عزمي ، أحمد العمدة ، إيناس النجار ، سناء يوسف ، ندي بهجت ، سمسم شهاب ، ميسره ، محمود الحسيني ، تتيانا ، أحلام الجريتلي ، صبري عبد المنعم ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، ياسر علي ماهر، محمد الشربيني وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركتي أتحاد الأخوة جروب للمنتج علاء مهني وبرايت ستار للدكتور تامر تهامي ومن قصه جمال ربيع وسيناريو وحوار خالد سليمان ومحمد عواد ومستشار إعلامي حسام صلاح وإخراج إيهاب عبد اللطيف.