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برلمان

خالد قنديل: قرار البرلمان التركي تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم في المنطقة

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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أعرب د. خالد قنديل عضو الهيئة العليا بحزب الوفد, ورئيس اللجنة الاقتصادية للحزب، عن إدانته الشديدة لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واعتبر قنديل الخطوة بمثابة تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم في المنطقة ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.

كما شدد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الوفد، على ضرورة التركيز على العمل الدبلوماسي والحوار الداخلي لحل الأزمة الليبية بمساعدة دول الجوار رافضا أي تدخل عسكري أجنبي من أي دولة، وجدد قنديل الدعوة إلى تفعيل موقف جامعة الدول العربية المحذرة من أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا كونها شأن عربي.

وفي نفس السياق أعاد التذكير بوحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، والدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا".

كما أشار د. خالد قنديل إلى أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وأعاد قنديل الدعوة التي وجهتها مصر للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر "عملية برلين" لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.
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