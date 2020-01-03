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رياضة

عمار حمدي يؤدي تدريبات تأهيلية بالأهلي

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شارك عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية اشتملت على الجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وركز رينيه فايلر المدير الفني على تدريبات الكرة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم، والذي اشتمل أيضا على فقرة للتصويب على المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الممتاز.


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