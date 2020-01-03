أخبار الفن| حقيقة اعتناق إلهام شاهين المذهب الشيعي .. المنتصر بالله مطلوب على جوجل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق المهمة نستعرض أبرز ما جاء فيها:يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة الهام شاهين، الـ59، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.يحل اليوم الجمعة 3 يناير، عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، الـ 59، بعد مشوار فني حافل بالنجاحات.أصدر المنتج نصر محروس، بيانًا جديدًا بشأن أزمته مع الفنان بهاء سلطان، وذلك بعد نداء إسعاد يونس له، من أجل إنهاء الخلافات بينه وبين بهاء سلطان.تصدر الفنان المنتصر بالله مؤشر البحث جوجل، بعد مناشدة زوجته أصدقاءه السؤال عليه.نشر الفنان أحمد التهامى، صورة جديدة له على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".شهدت الأيام الأولى من عام 2020، منافسة شديدة بين العديد من الأعمال الغنائية التي تم طرحها عبر القنوات الرسمية للمطربين على موقع "اليوتيوب".