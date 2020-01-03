أخبار الفن| حقيقة اعتناق إلهام شاهين المذهب الشيعي .. المنتصر بالله مطلوب على جوجل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، التي حقق المهمة نستعرض أبرز ما جاء فيها:
في عيد ميلادها.. حقيقة اعتناق إلهام شاهين المذهب الشيعي
يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة الهام شاهين، الـ59، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.
في عيد ميلاد إلهام شاهين.. قصة محاولة طليقها تشويهها بماء النار
يحل اليوم الجمعة 3 يناير، عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، الـ 59، بعد مشوار فني حافل بالنجاحات.
نكر فضلي وشوه صورتي.. نصر محروس يصدر بيانا جديدا بشأن بهاء سلطان
أصدر المنتج نصر محروس، بيانًا جديدًا بشأن أزمته مع الفنان بهاء سلطان، وذلك بعد نداء إسعاد يونس له، من أجل إنهاء الخلافات بينه وبين بهاء سلطان.
بعد مناشدة زوجته.. المنتصر بالله مطلوب على جوجل
تصدر الفنان المنتصر بالله مؤشر البحث جوجل، بعد مناشدة زوجته أصدقاءه السؤال عليه.
أحمد التهامي ينشر صورة برفقة محمد صلاح: "الملك المصري"
نشر الفنان أحمد التهامى، صورة جديدة له على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
5 أغاني سينجل تتنافس بقوة في مطلع عام 2020
شهدت الأيام الأولى من عام 2020، منافسة شديدة بين العديد من الأعمال الغنائية التي تم طرحها عبر القنوات الرسمية للمطربين على موقع "اليوتيوب".
في عيد ميلادها.. حقيقة اعتناق إلهام شاهين المذهب الشيعي
يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد الفنانة الهام شاهين، الـ59، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.
في عيد ميلاد إلهام شاهين.. قصة محاولة طليقها تشويهها بماء النار
يحل اليوم الجمعة 3 يناير، عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، الـ 59، بعد مشوار فني حافل بالنجاحات.
نكر فضلي وشوه صورتي.. نصر محروس يصدر بيانا جديدا بشأن بهاء سلطان
أصدر المنتج نصر محروس، بيانًا جديدًا بشأن أزمته مع الفنان بهاء سلطان، وذلك بعد نداء إسعاد يونس له، من أجل إنهاء الخلافات بينه وبين بهاء سلطان.
بعد مناشدة زوجته.. المنتصر بالله مطلوب على جوجل
تصدر الفنان المنتصر بالله مؤشر البحث جوجل، بعد مناشدة زوجته أصدقاءه السؤال عليه.
أحمد التهامي ينشر صورة برفقة محمد صلاح: "الملك المصري"
نشر الفنان أحمد التهامى، صورة جديدة له على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
5 أغاني سينجل تتنافس بقوة في مطلع عام 2020
شهدت الأيام الأولى من عام 2020، منافسة شديدة بين العديد من الأعمال الغنائية التي تم طرحها عبر القنوات الرسمية للمطربين على موقع "اليوتيوب".