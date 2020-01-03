اهم الاخبار.. أمريكا تحذر رعاياها بعد اغتيال سليماني.. وأمطار غزيرة غدا.. وفيديو جديد لضحية التحرش بـ المنصورة

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة المتنوعة خلال الساعات الماضية، نستعرض أهمها من خلال التقرير التالي:
بعد مقتل قاسم سليماني.. وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى سفارة واشنطن ببغداد
هجمات محتملة.. السفارة الأمريكية بالكويت تحذر رعاياها
الخارجية الأمريكية: عملية قتل سليماني جاءت لإحباط هجوم إيراني وشيك
تجاهل حادث الاغتيال.. أول تعليق من ترامب بعد مقتل قاسم سليماني
على خطى تركيا.. قطر تنتقد الجامعة العربية بسبب رفض التدخل الخارجى في ليبيا
شاهد.. تظاهر الآلاف في إيران احتجاجا على مقتل قاسم سليماني
فرجاني ساسي يثير الجدل من جديد بمتابعة حساب أهلي جدة السعودي عبر تويتر
القاهرة تسجل 8 درجات.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة
اتحاد الكرة يتسلم بطاقة كهربا وقيده غدا بقائمة الأهلي
لجأت تحتمي بيه فطردها.. مقطع فيديو جديد لضحية التحرش بـ المنصورة
بعد مقتل قاسم سليماني.. وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى سفارة واشنطن ببغداد
هجمات محتملة.. السفارة الأمريكية بالكويت تحذر رعاياها
الخارجية الأمريكية: عملية قتل سليماني جاءت لإحباط هجوم إيراني وشيك
تجاهل حادث الاغتيال.. أول تعليق من ترامب بعد مقتل قاسم سليماني
على خطى تركيا.. قطر تنتقد الجامعة العربية بسبب رفض التدخل الخارجى في ليبيا
شاهد.. تظاهر الآلاف في إيران احتجاجا على مقتل قاسم سليماني
فرجاني ساسي يثير الجدل من جديد بمتابعة حساب أهلي جدة السعودي عبر تويتر
القاهرة تسجل 8 درجات.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة
اتحاد الكرة يتسلم بطاقة كهربا وقيده غدا بقائمة الأهلي
لجأت تحتمي بيه فطردها.. مقطع فيديو جديد لضحية التحرش بـ المنصورة