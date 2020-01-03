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فن

انتظرونى فى أبو الغيط .. محمد لطفى يروج لـ العنكبوت

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:19 م
محمد لطفى
محمد لطفى
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محمد بدران
شارك الفنان محمد لطفى متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "العنكبوت".

وظهر محمد لطفى خلال الصورة في مشهد من أحداث الفيلم وعلق قائلًا: "ابو الغيط انتظرونا مع صديقى النجم أحمد السقا وصديقى واخى المخرج المتالق احمد نادر جلال".

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، بطولة منى زكى، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
انتظرونى فى أبو الغيط .. محمد لطفى يروج لـ العنكبوت
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