فيلمان من مصر بمهرجان كليرمون فيران الدولي بفرنسا



يشارك فيلم هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان في كليرمون فيران الدولي بفرنسا في الفترة من 31 يناير وحتى 8 فبراير 202 ضمن عروض برنامج وجهات نظر أفريقية والذي يلقي الضوء على ثروات العالم السينمائي الهائلة التي تمتد عبر القارة الأفريقية بأكملها.



ويعد كليرمون فيران أكبر مهرجان دولي للأفلام مخصص للأفلام القصيرة و يقام سنويًا في كليرمون فيران بفرنسا ، وهو ثاني أكبر مهرجان سينمائي في فرنسا بعد مهرجان كان.



يذكر أن الفيلم قد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.



وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.



ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.



كما يشارك فيلم حنة ورد فى المسابقة الرسمية للمهرجان.



وتدور أحداثه حول امرأة سودانية تدعى "حليمة"، تعيش في مصر، تعمل "حنانة" في الأفراح، وتذهب إلى حفلة حنة في منطقة شعبية للقيام بعملها وإعداد العروس بصحبة ابنتها "ورد"، البالغة من العمر 7 سنوات، التي بدأت تتجول داخل الشقة وتكتشف المكان بفضول.



"حنة ورد" فيلم إنتاج مستقبل، سيناريو وحوار الروائي محمد على منصور، ومن إخراج مراد مصطفى.