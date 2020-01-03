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فن

إيهاب فهمى يحتفل مع زوجته بالعام الجديد: سنة جديدة وأحلى بإذن الله

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:40 م
إيهاب فهمى مع زوجته
إيهاب فهمى مع زوجته
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محمد بدران

شارك الفنان إيهاب فهمى جمهوره في صورة جديدة له برفقة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».


وظهر إيهاب فهمى مع زوجته خلال الاحتفال بالعام الجديد وعلق على الصورة قائلًا: "سنة جديدة واحلى بإذن الله " نالت إعجاب متابعيه.

ويشارك إيهاب فهمى حاليا فى تصوير مسلسل "الأخ الكبير" الذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي".


"الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.


يذكر أن آخر أعمال أيهاب فهمى مسلسل قيد عائلى والذى تدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.


مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



إيهاب فهمى يحتفل مع زوجته بالعام الجديد: سنة جديدة وأحلى بإذن الله
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