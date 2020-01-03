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رياضة

الزمالك: فرجانى ساسى لن يرحل بدون موافقة النادي لهذه الأسباب

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:32 م
ساسى
ساسى
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وسفره إلى تونس في الساعات الماضية.

يأتي ذلك عقب حصول اللاعب على إذن بالسفر إلى تونس لقضاء إجازة هناك على أن يعود بعد مواجهة الزمالك وطنطا المقرر لها يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري.

وأضاف المصدر أن سفر اللاعب لا يمثل قلقا لهم نهائيًا بسبب حصوله على مستحقاته في مواعيدها وعدم وجود أي مشكلة قانونية.

وأشار المصدر إلى أن فرجاني حال رحيله عن الزمالك سيكون بإرادة النادي في ظل وجود عرض سعودي رسمي له.

ويستعد الزمالك لملاقاة طنطا الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري على ملعب المحلة.

وفاز الزمالك بهدفين دون رد على أسوان بهدفين دون بالأمس على ملعب القاهرة سجلهما مصطفى محمد وأحمد مصطفى زيزو.
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