بعد مقتل سليمانى.. كاظم الحائري يحرّم إبقاء القوات الأمريكية في العراق

أصدر المرجع الديني في العراق كاظم الحائري، الجمعة، بيانًا بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني حرّم خلاله إبقاء القوات الأمريكية وحلفائها في العراق.



وقال الحائري في بيان إنّ "الشهادة كانت ولا تزال مصدر قوّتنا وسرّ بقائنا وسبب وعي وبصيرة اُمّتنا، قدّمنا في هذا الطريق أحبّ رموزنا وأطهرهم من أئمّة معصومين، وفقهاء مجتهدين، وقادة ميدانيّين، ومن عامّة المؤمنين.. فكان القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، لا نرجو أن يكون العظيمان القياديّان آخر من سار في هذا الدرب الداميّ، وخاتمة قافلة الشهداء الأبرار، فمتى كان الشيطان الأكبر وحزبه وجنوده تائبًا إلى الله، راجعًا عن جرائمه".



وتابع "متى كان الاغتيال والقتل سببًا لانتكاستنا أو تراجعنا؟"، مبينًا "هل علمتم أيّها الأمريكان الصهاينة العتاة كم قتل صدام منا؟ هل علمتم عدد المقابر الجماعية في عراقنا؟ هل كان في التأريخ أكثر بطشًا من صدام وأبشع ممارسة من البعثيين المجرمين؟ قتلوا قادتنا، وسجنوا أبناءنا، وهجّروا عوائلنا، وأرهبوا شعبنا، لكن غدونا اُمّة أصلب عودًا، وأرقّ جلودًا، وأقوى وقودًا وأبطأ خمودًا.. فتهدّد اُمّتُنا اليوم كيانَ العدوّ المستكبر الأمريكيّ والرجعيّ".



وأضاف في بيانه "خاب المستكبرون والرجعيّون من أصحاب العسكر والمال والنفط في زعمهم أنّهم قادرون على استئصالنا أو إضعافنا.. فإنّ لهم بالماضين لعبرة".



وتابع الحائري :"يا أبناءنا في المقاومة الإسلاميّة أجمع.. ويا شبابنا الأبطال في عالمنا الإسلاميّ.. قد عهدتكم سوح الوغى على مرّ الدهور والأيّام بالشجاعة والثبات والمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن وغيرها من بلاد الإسلام.. وسطّرتم المثل الأعلى في تلقين العدوّ الإسرائيليّ، والمحتلّ الأمريكيّ، درسًا بليغًا في التحدّي، وسطّرتم البطولات في ميادين المواجهة".



وأوضح :"يا أبناؤنا الكرام.. ويا عشائرنا الغيورة في بلاد الرافدين.. قلتها سابقًا وأقولها اليوم بعد أن صار انتهاك الحرمات عيانًا والتعدّي على المقدّسات بيانًا، فلا حرمة عندهم لأرضنا وسمائنا ودماء رجالنا.. أقول: يحرم إبقاء القوّات الأمريكيّة وحلفائها، ولابدّ من العمل الجادّ لصون أرضنا، وحفظ حرماتنا، فلا شرعيّة لهذه القوّات على أراضينا".



وشدد الحائري على "ضرورة تبني المسؤولين إلغاء الوجود الأمريكيّ أو ما يسمّى بقوّات التحالف من أرض وطننا الحبيب"، داعيًا الفصائل المجاهدة والغيورة وأبناء عشائرنا الشريفة الذين سطّروا الملاحم المشرّفة في طرد الغزاة الداعشيين.



وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية ببغداد.