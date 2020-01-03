خطيب الجامع الأزهر: إنسانية الناس لا تكتمل إلا بفضائل الأخلاق

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، تحت عنوان "الدين النصيحة".



قال الهدهد، إنّ النصيحة ثقيلة ولها معايير وشروط، ينبغي الالتزام بها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمرنا باللين والترفق بمن ننصحه، فأساس النصيحة الحسنة الرفق والثقة في الله وتوقع الخير من الإقدام على النصيحة، مؤكدًا أن إنسانية الناس لا تكتمل إلا بالتزامهم بفضائل الأخلاق، وعلى رأسها النصيحة الحسنة.



وأضاف الهدهد، أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" قد أعطى لنا القدوة والمثل في تقديم النصح للآخرين اعتمادا على الرفق واللين، ولنا في ذلك العديد من النماذج، كتعامله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد، وكذا نصحه اللين للشاب الذي طلب منه أن يأذن له بالزنا، فانتفض الصحابة وزجروه، إلا أنه آثر الرفق في نصحه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء مما قال قط.



واستنكر خطيب الجامع الأزهر ما نراه في زمننا من عجائب، من بعض من يدعون أنهم آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، من غلظة وتشدد، بما يتنافى مع ما قام به النبي "صلى الله عليه وسلم" في حياته، وما ورد في قوله "الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، ففيه تأسيس متكامل للدين والشريعة وعلاقة الناس بعضهم ببعض.