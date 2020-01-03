إيمان العاصى تروج لمسلسلها الجديد بخط اليد

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، افيش مسلسلها الجديد "بخط الإيد"الذى يعرض غدًا.





وعلقت إيمان العاصي على الصور قائلة: "مسلسل بخط الايد ابتداء من غدا السبت اخراج الاستاذة شيرين تأليف هالة الزغندى، انتاج سينرجى تامر مرسي.





وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة، حيث تصل عدد حلقاته إلى 45، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.





ويشارك في بطولة المسلسل إيمان العاصي، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزي التي تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندي، وإخراج شيرين عادل.









