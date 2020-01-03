AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحمد سعيد عبد الغنى ينشر صورة جديدة برفقة كلبه «موكا»

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:01 م
احمد سعيد عبد الغنى
احمد سعيد عبد الغنى
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث ظهر عبد الغنى مع كلبه وعلق على الصورة قائلا : "مع موكا" ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.

المسلسل بطولة ​غادة عبد الرازق​، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.


شاهد.. أحمد سعيد عبد الغنى ينشر صورة جديدة برفقة كلبه «موكا»
Advertisements

ترشيحاتنا

فتاة المنصورة.. النيابة تعاين موقع التحرش وتكتشف شهودًا جددًا

صراخ وصدمة وملابس ممزقة.. فتاة المنصورة وصديقتها تدليان بأقوالهما في واقعة التحرش

القاهرة تسجل 8 درجات.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة

تحامل وهجوم..تعليق أحمد الشناوي على طلب حكام أجانب لمباريات الزمالك

اتحاد الكرة يتسلم بطاقة كهربا وقيده غدا بقائمة الأهلي

قاسم سليماني قتل الملايين ويجب أن يموت.. ترامب يعلق مجددا على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. علاج الكدمات بمكونات من مطبخك

النتيجة مذهلة.. ضعي قشر أكلة مصرية شهيرة على بشرتك وشاهدي ما يحدث

6 خطوات صحية.. كيف تحمي نفسك من مرض السكر ؟