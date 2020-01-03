شاهد.. أحمد سعيد عبد الغنى ينشر صورة جديدة برفقة كلبه «موكا»

نشر الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث ظهر عبد الغنى مع كلبه وعلق على الصورة قائلا : "مع موكا" ونالت الصورة إعجاب متابعيه.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد سعيد عبد الغني مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.



المسلسل بطولة ​غادة عبد الرازق​، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.





