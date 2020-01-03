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أخبار البلد

رشا الشامي تستضيف نجما شابا في أولى حلقات الهمة

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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امل مجدي
بعد ساعات من طرحه، حقق برومو برنامج الهمة، الذي تقدمه الإعلامية رشا الشامي، يقترب من 100 ألف مشاهدة،عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

تماشيًا مع الإطار العام للبرنامج، حرص فريق عمل البرنامج أن ينقل البرومو -تم تصويره على مدار بضعة أيام سابقة- صور الشارع المصري بمختلف انفعالاته وأن يعبر عن هويته؛ فتنوعت مناطق التصوير بين منزل وشارع ومخبز وريف، وتنوع شخوصه بين صديق وممثل وأم وبائع وسائق ومقدمة برامج.

ذكر رئيس تحرير البرنامج الكاتب أسامة الشاذلي أن البرنامج سيتعرض لعدد من القضايا التي تهم الشارع المصري على مدار حلقاته، مضيفًا أن أولى حلقات البرنامج ستتعرض لمرض الاكتئاب والإحباط وكيفية تجاوزه من خلال قصة نجم شاب "ممثل" سيتم الكشف عن اسمه قريبًا.

وتحاول رشا الشامي خلال الحلقة وقصة ضيفها أن تكتشف هي وجمهوره كيف يمكن أن نتجاوز الإحباط والاكتئاب، بل ونتحرك إلى الأمام.

واصل الشاذلي "البرنامج يهتم بكافة قضايا وطموحات ومشاكل المواطن المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية، والذي تضع خلاله الشامي تجربتها الخاصة كمواطنة مصرية".

خلال الحلقات الأولى أيضًا تعرض لنا "الشامي" قصة القبلة الأولى التي قصدها المصريون في الحج، وكيفوا هجروا هذا المكان الآن بينما يأتي إليه السياح من مختلف بلاد العالم.

من المقرر أن يُعرض البرنامج عبر موقع “يوتيوب”، ومدته تصل إلى ساعة مقسمة لتذاع في البداية عبر “الفيسبوك” وموقع “الميزان”، ثم يتم إذاعتها مجمعة عبر “اليوتيوب”.

بدأ فريق عمل التحرير برئاسة الروائي أسامة الشاذلي العمل على اختيار القضايا الاجتماعية والطموحات والمشاكل التي تشغل الشارع المصري، والإعداد لحلقاته وكتابتها في قالب برامجي مميز؛ يناسب العرض عبر منصات الإنترنت المختلفة؛ ويلبي احتياجات الجمهور المستهدف وبخاصة الشباب، منذ أكثر من عام.
رشا الشامي تستضيف نجما شابا في أولى حلقات الهمة
رشا الشامي تستضيف نجما شابا في أولى حلقات الهمة
رشا الشامي تستضيف نجما شابا في أولى حلقات الهمة
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