أنا قبيحة | زوجة لاعب عالمي شهير تصدم جمهورها .. شاهد

صدمت عارضة الازياء فيكتوريا بيكهام - زوجة لاعب كرة القدم الانجليزي الشهير ديفيد بيكهام - جمهورها بتصريح لها تؤكد فيه انها قبيحة وليست جميلة وانها تحاول ان تنكسف مع عيوبها.



وقالت فيكتوريا بيكهام فى "ديلى ميل" : لا أرى نفسى جميلة ولكن احاول الوصول لافضل ما لدى وارى عيوبى وخللى وابتسم.



وأضافت فيكتوريا بيكهام : ""لقد استغرق الأمر وقتًا طويلًا لذلك، وأعترف بأنني بعمر الخامسة والأربعين، وأنا في الحقيقة على ما يرام".



من ناحية اخرى وبعد التقارير التي تفيد بأنها اضطرت إلى إجراء تخفيضات هائلة بعد أن تكبدت إمبراطوريتها للأزياء ديونًا بحوالي 47 مليون دولار، تطرقت فيكتوريا أيضًا إلى العمل الجاد والنضال من أجل الحفاظ على علامتها التجارية.