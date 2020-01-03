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رياضة

جمال الغندور: حكام الصعيد مظلومون.. وجار البحث في سيناء ومطروح| فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، أنه استعان بوجوه جديدة من الصعيد وغيرها؛ للدفع بها فى الأطقم التحكيمية لإدارة مباريات الدورى الممتاز.

وقال جمال الغندور، فى حواره لـ "صدى البلد" إنه تم الدفع بالحكم جلال أحمد من أسيوط، ويعتبر أول حكم يدير مباراة فى الدورى الممتاز منذ عامين، وقت أن شارك الحكم محمد فاروق، واعتبر ذلك شيئا إيجابيا.

وأشار إلى أن شكوى حكام الصعيد، من حقهم أن يتحدثوا عن قطاع الصعيد فى 9 محافظات، ومينفعش ميكونش فيه حكم من الصعيد يدير فى الدورى الممتاز".

وأضاف أن محمد فاروق عضو اللجنة الرئيسية للحكام له دور إيجابي فى مناطق الصعيد، وهو قريب منهم، ويعتبر عين لجنة الحكام فى الصعيد، لافتا إلى أن اللجنة تحاول البحث فى مناطق مثل سيناء ومطروح، لايجاد طاقم؛ للمشاركة في الدورى الممتاز.

ولفت إلى أن اللجنة الرئيسية دفعت بالعديد من الوجوه الجديدة، مثل "جلال احمد، واحمد جمال، ومحمد عباس مايو، واحمد العباسي، وصبرى ابراهيم، ومحمود دسوقي".
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