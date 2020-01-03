هاشتاج الحرب العالمية الثالثة يتصدر تويتر بعد مقتل سليماني.. ومغردون: ربنا يكفينا شر الحروب والدمار

تصدر هاشتاج الحرب العالمية الثالثة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد الإعلان عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، إثر غارة جوية أمريكي على موكبه في طريق مطار بغداد.



وغرد المئات على موقع تويتر، تغريدات تتحدث عن الحرب العالمية الثالثة، خصوصا بعد هذا التطور السلبي في العلاقات الأمريكية الإيرانية.



وجاءت التغريدات كالتالى:



‏‎#الحرب_العالميه_الثالثه

صلو ع النبي نقول ان شاء الله تكون سنة خير .



‏بداية سنة ٢٠٢٠ اكشن اللهم احفظ الكويت و شعبها من كل مكروه ‎#الحرب_العالمية_الثالثة.



حرب بين إيران وأمريكا وأرض النزال العراق ، وحرب بين مصر وحلفائها وتركيا وحلفائها وارض النزال ليبيا ‎#الحرب_العالمية_الثالثة.



عن أي حرب عالمية تتحدثون إنها إبادة عالمية للعرب ‎#الحرب_العالمية_الثالثة.



‏اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنًا سخاءًا رخاءًا وسائر بلاد المسلمين ‎#الحرب_العالميه_الثالثه.



‏‎#الحرب_العالميه_الثالثه

العراقيين .



‏‎#الحرب_العالميه_الثالثه

لا تعطوا الإرهابيين وقتلة الأطفال والنّساء

فيے اليمن وسوريا ولبنان والعراق وإيران

أكبر من حجمهم التافه الإجرامي الضئيل

نهاية طبيعية وحتمية لمُهرّبي المُخدّرات

وتُجّــار الدّيـــن والمُرتزِقة والبلطجية.



‏كفا موت لٱ نربد المزيد من الدم

لٱ ‎#الحرب_العالمية_الثالثة.



‏‎#الحرب_العالميه_الثالثه



الله ينعم علبنا بالامن والامان ،ويكفينا شر الحروب والدمار 😔



تر والله والله شي يخوف مو هين 🧐















