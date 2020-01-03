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أخبار البلد

نقابة العاملين بهيئة النقل العام: لا للتدخل التركي في ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعربت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام برئاسة مجدي حسن، عن إدانتها الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم “الباطلة” غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.

ويؤكد بيان "النقابة العامة" أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقًا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وحذرت النقابة العامة من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.

وأوضحت "النقابة العامة" على وقوفها على قلب رجل واحد دعمًا وخلف قيادتهم السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.
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