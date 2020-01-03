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اقتصاد

بشرى سارة.. عودة المحذوفين من التموين خلال يناير

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:47 م
عودة المحذوفين من
عودة المحذوفين من التموين
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محمد صبيح
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة جميع المستبعدين من التموين خلال شهر ديسمبر أصحالب التظلمات التي ثبتت صحة تظلماتهم من خلال المستندات التي قدموها مع التظلمات خلال شهر ديسمبر حيث يستطيعون صرف مقررات شهر يناير الجاري من خلال منافذ وزارة التموين التابعة، منها: محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية.

الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه تم عودة جميع المحذوفين من منظومة التموين الذي ثبتت صحة تظلماتهم من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية منوها أن الذين انطبقت عليهم شروط الاستبعاد سيستمرون في صرف دعم الخبز دون السلع شهريا.

ولفت مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات إلى أنه تم غلق باب التظلمات منتصف ديسمبر الماضي، سيجري صرف دعم السلع التموينية والخبز للمستحقين وفقا لشروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية ودعم الخبز فقط للمستبعدين وفقا لاشتراطات الاستبعاد.

في الوقت نفسه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني المقدم للمواطنين بشكل تدريجي خلال عام 2020.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني عن الأسر المستحقة، مُوضحةً انتظام صرف كافة المقررات التموينية لمستحقي الدعم السلعي بجميع محافظات الجمهورية دون أي تخفيض، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم للفئات المستحقة والأكثر احتياجًا باعتباره دورًا أصيلًا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
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