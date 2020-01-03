AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة الري تنعي أحد أبنائها وافته المنية فى موقع عمله

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:54 م
صدى البلد
Advertisements
صدى البلد
نعت وزارة الموارد المائية والري أحد جنودها المخلصين لعملهم إبراهيم محمد هادى والذي وافته المنية أثناء قيامه بأداء واجبه اليوم الجمعة بموقع العمل.

وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء قيام فريق من المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة صباح اليوم الساعة العاشرة بعمل المباحث الفنية اللازمة لاستكمال تغطية ترعة البرج بطول ٥٠٠ متر،  وأثناء وقوف إبراهيم محمد هادى أعلى سقف غرفة تفتيش بالتغطية القديمة سقط بالغرفة مما أدى إلى وفاته.

وجدير بالذكر أن فريق العمل يستكمل الأبحاث والدراسات الخاصة لاستكمال تغطية المجرى المائى والذى يخدم ٧ آلاف فدان.     

والتغطية القديمة من خلف الفم وعبارة عن عدد ٢خط مواسير قطر ٢متر وبها غرف تفتيش بأبعاد داخلية ١.٨×٤.٥ متر والأغطية على أجزاء فحدث كسر فى الغطاء مما سبب سقوط الفقيد. 

وجدير بالذكر أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالشرطة وتم استخراج تصريح الدفن وجار استكمال الإجراءات القانونية.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى أن أبناءها كانوا وما زالوا لا يوفرون جهدًا لخدمة وطنهم العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة البنك الدولي وأمريكا ..استكمال مباحثات سد النهضة بالخرطوم غدا

ترشيحاتنا

3 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد هدفه في شباك شيفيلد يونايتد

عالم أزهري يصحح خطأً عن احتفال المصريين بمولد الحسين | فيديو

شاهد.. ماذا وجدوا مع الإرهابي قاسم سليماني بعد مقتله بصاروخ أمريكي

شاهد.. أحمد سعيد عبد الغنى ينشر صورة جديدة برفقة كلبه «موكا»

الزمالك يلجأ لـ فيفا لحل أزمة استبدال الهاربين كهربا والنقاز

الخارجية: احتواء الموقف في العراق يتطلب وقفا فوريا للتدخلات الإقليمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة يناير الجاري .. صور

في ربع ساعة.. طريقة عمل الكريب الحلو

أول ظهور لشقيقة حسن الرداد المحجبة .. صور