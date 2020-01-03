وزارة الري تنعي أحد أبنائها وافته المنية فى موقع عمله



وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى أن أبناءها كانوا وما زالوا لا يوفرون جهدًا لخدمة وطنهم العزيز.

نعت وزارة الموارد المائية والري أحد جنودها المخلصين لعملهم إبراهيم محمد هادى والذي وافته المنية أثناء قيامه بأداء واجبه اليوم الجمعة بموقع العمل.وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء قيام فريق من المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة صباح اليوم الساعة العاشرة بعمل المباحث الفنية اللازمة لاستكمال تغطية ترعة البرج بطول ٥٠٠ متر، وأثناء وقوف إبراهيم محمد هادى أعلى سقف غرفة تفتيش بالتغطية القديمة سقط بالغرفة مما أدى إلى وفاته.وجدير بالذكر أن فريق العمل يستكمل الأبحاث والدراسات الخاصة لاستكمال تغطية المجرى المائى والذى يخدم ٧ آلاف فدان.والتغطية القديمة من خلف الفم وعبارة عن عدد ٢خط مواسير قطر ٢متر وبها غرف تفتيش بأبعاد داخلية ١.٨×٤.٥ متر والأغطية على أجزاء فحدث كسر فى الغطاء مما سبب سقوط الفقيد.وجدير بالذكر أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالشرطة وتم استخراج تصريح الدفن وجار استكمال الإجراءات القانونية.