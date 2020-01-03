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رياضة

الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاد الشامي ومجدي قبل الاستعداد لـ بيراميدز.. فيديو وصور

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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حبيبة معتز
حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على الاحتفال بعيد ميلاد محمد مجدي حارس مرمى الفريق ومحمد الشامي مهاجم الفريق وذلك على هامش الاستعداد لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة ال ١٢ من مسابقة الدوري العام.

ونظم الفريق احتفالية مصغرة لأعياد ميلاد الثنائي، بإحضار تورتة وبروح معنوية عالية يستعد ابناء الدراويش للمواجهة الهامة والمرتقبة من عمر مسابقة الدوري العام.
الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاد الشامي ومجدي قبل الاستعداد لـ بيراميدز.. فيديو وصور
الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاد الشامي ومجدي قبل الاستعداد لـ بيراميدز.. فيديو وصور
الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاد الشامي ومجدي قبل الاستعداد لـ بيراميدز.. فيديو وصور
الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاد الشامي ومجدي قبل الاستعداد لـ بيراميدز.. فيديو وصور
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