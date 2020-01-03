الإسماعيلي يحتفل بعيد ميلاد الشامي ومجدي قبل الاستعداد لـ بيراميدز.. فيديو وصور

حرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، على الاحتفال بعيد ميلاد محمد مجدي حارس مرمى الفريق ومحمد الشامي مهاجم الفريق وذلك على هامش الاستعداد لمواجهة بيراميدز الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة ال ١٢ من مسابقة الدوري العام.



ونظم الفريق احتفالية مصغرة لأعياد ميلاد الثنائي، بإحضار تورتة وبروح معنوية عالية يستعد ابناء الدراويش للمواجهة الهامة والمرتقبة من عمر مسابقة الدوري العام.