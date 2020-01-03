العالم على صفيح ساخن.. اغتيال قاسم سليماني يعزز فرضية الحرب العالمية الثالثية.. إيران تتعهد بالانتقام.. وردود أفعال متباينة

- تحذيرات دولية من تداعيات اغتيال قاسم سليماني

- ترامب اتخذ القرار شخصيا .. ويبرر العملية

- إيران تتعهد بالانتقام .. وجنازة سليماني صباح السبت



لا حديث في وسائل الإعلام الدولية إلا عن اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني خلال غارة أمريكية، في واحدة من أخطر التطورات منذ عقود في الشرق الأوسط، حيث اعتبر البعض أنه حادث قد يشعل فتيل حرب جديدة قطبيها واشنطن وطهران.



تقول صحيفة "تيليجراف" إن اغتيال قاسم سليماني يفوق إلى حد بعيد عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وزعيم داعش أبو بكر البغدادي، من حيث أهميته الاستراتيجية وتداعياته والآثار المترتبة عليه.



كان قاسم سليماني من الأسماء الإيرانية البارزة المتهمة بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أكدت مسؤوليتها في عملية قتله فجر الجمعة ، إلى جانب أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهو تحالف من فصائل مسلحة موالية بغالبيتها لطهران.



توضح الصحيفة أن الولايات المتحدة وإيران انخرطتا في مواجهة خطيرة مستمرة منذ أشهر، إلا أن قتل سليمانى يعد خطوة كبيرة في تصعيد المواجهة.



كما تشير "تيليجراف" إلى أن إسرائيل قد فوتت مرارا فرص اغتيال سليماني خوفا من عواقب القضاء على أقوى ذراع لإيران في العالم، مؤكدة أنه شخص لا يفوقه قوة في إيران إلا المرشد الأعلى.



وأضافت أن مقتل سليماني يمثل خسارة كبيرة للأجندة الإقليمية لإيران، لكنه قد يشعل ردا أكثر خطورة من مقتله بحد ذاته"، مؤكدة أنه مع مقتل سليماني، أصبحت الحرب قادمة وأنه أمر أصبح شبه مؤكد والسؤال هو أين ومتى وبأي شكل.



وتقول الصحيفة إن إيران يمكنها المقاومة من خلال الهجمات الصاروخية والاغتيالات والتفجيرات والعمليات غير النظامية، أما واشنطن التي أصبح تواجدها ضعيف للغاية في سوريا، فقد تكون منشآتها وقواتها في العراق هدفا بالنسبة للإيرانيين.



جدير بالذكر أن غارة أمريكية قرب مطار بغداد أدت إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة.



المثير في الأمر والذي لفت انتباه الصحف العالمية هو أن ترامب هو من أمر بقتل سليماني، حيث أعلن الكونجرس أنه "بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج وذلك عبر قتل قاسم سليماني".



وفي تغريدة برر خلالها قتل سليماني، قال ترامب "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".



وأضاف ترامب: "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم. كان يجب أن يموت منذ سنوات".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.



من جانبه كد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيبقى على اتصال وثيق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمتابعة الأوضاع في العراق، تجنبا لأي تصعيد خطير.



ودعا ماكرون جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي أكد ماكرون تمسك فرنسا بسيادة العراق وأمنه واستقرار المنطقة.



من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأكيده إن الضربة الأمريكية التي قُتل على إثرها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات الميليشيات الموالية لإيران في مطار بغداد "قد تزيد التوتر بشدة في المنطقة".



بدورها، قالت وزارة الخارجية السويسرية أن القائم بالأعمال في سفارتها في طهران، استدعي إلى وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، لإبلاغه، بموقف إيران من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وأضافت الخارجية السويسرية، أن القائم بالأعمال في سفارتها، سلم طهران رسالة من واشنطن.



ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية السويسرية، سيعود السفير السويسري إلى طهران من عطلته "كما هو مخطط" يوم الجمعة.



وأضاف البيان "في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، تدعو سويسرا كلا الجانبين إلى تجنب المزيد من التصعيد" ، حسبما جاء في البيان.



وتمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران التي تسمح بوجود قناة اتصال دبلوماسية بين البلدين.



لكن المجلس لأعلى للأمن القومي الإيراني أكد أن الولايات المتحدة تتحمل تبعات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني وعدد من قيادات الميليشيات الموالية لإيران، في ضربة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.



وأضاف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "سننتقم ممن قتلوا قاسم سليماني"، واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



فيما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن العراق سيشهد في العاشرة من صباح غد السبت المراسم الرسمية لتشييع جثامين قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس وعدد من مرافقيهم، قُتلوا في غارة شنتها طائرات أمريكية على مطار بغداد.



وأوضحت الوكالة أن التشييع الرسمي سيليه تشييع "شعبي" من بوابة المنطقة الخضراء في بغداد باتجاه الجادرية الساعة الحادية عشرة صباحا.