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رياضة

جمال الغندور يكشف كواليس تراجع جهاد جريشة فى القائمة الدولية.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة كواليس تراجع الحكم الدولي فى الترتيب الفني للقائمة الدولية للحكام عن عام 2020.

قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": أنا استلمت المهمة فى 1 سبتمبر الماضى وقمت بعمل اجتماع مع لجنة الحكام السابقة برئاسة عصام عبدالفتاح بدار حرس الحدود وتم الترتيب الفني للقائمة الدولية لعام 2020 بناءا على تقييم للحكام وعمل متوسط لآخر العام ووضع التقييم الفني.

تابع: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف وترتيب الفيفا لهم ترتيب خاص بهم وترتيب القائمة المحلية على المستوى المحلي خلاله جهاد جريشة تراجع من المركز الأول إلى الثالث عن الموسم الماضى فى الدوري المصري التى وضعته اللجنة السابقة بموافقة اللجنة الحالية.

أضاف: جهاد جريشة مش عارف يتضايق من مين وهذا شيء خاص به ولا علاقة للتراجع فى القائمة الدولية إلى المركز الثالث بالضغوط الخارجية موضحا أن القائمة الدولية وترتيبه الفنى لا علاقة له بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.
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