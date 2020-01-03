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رياضة

جمال الغندور: عصام عبد الفتاح لم يستطع زيادة مقاعد مصر فى كوتة الـ فيفا.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة أن عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة السابق لم يستطع زيادة مقاعد مصر فى كوتة القائمة الدولية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "فيفا".

قال جمال الغندور فى حواره لـ "صدى البلد": عصام عبدالفتاح كان مسئولا عن التحكيم منذ عام 2012 وحتى 2019 مزادتش ليه كوتة مصر فى القائمة الدولية من 7 إلى 9 مثلما كان يردد.

وأضاف جمال الغندور: مصر تم تخصيص 7 حكام للساحة ومثلهم للمساعدين كل عام فى القائمة الدولية وتعتبر أعلى نسبة ولابد من وجود دواعي يتم تقديمها إلى الفيفا من أجل زيادة مقاعد مصر يقتنع بها مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وأشار إلى أنه سوف يتم بطلب إلى الفيفا من أجل زيادة مقاعد مصر فى كوتة القائمة الدولية للحكام بعدما يتم تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR فى الدورى الممتاز كى يكون لدى مصر حجة تستند إليها أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم.
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