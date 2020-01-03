إيمي سلطان: تعلمت الباليه في سنغافورة.. فيديو

قالت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، إنها تعلمت فن البالية في سنغافورة منذ الطفولة واشتركت في أكاديمية بالية منذ سن الرابعة وعندما وصلت إلى سن الخامسة عشر احترفت رقص البالية.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مقولة من يرقص باليه لا يرقص الرقص الشعبي خاطئة، فالبالية هو الأساس لأنه أصعب أنواع الرقص.



وكشفت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان، أنها كانت تعشق فن البالية منذ نعومة أظافرها، مؤكدة أنها تحب الفنون الاستعراضية والمسرحية، والبالية يضم تلك النوعية من الفنون التي تعشقها.