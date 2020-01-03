أحلى ست في الدنيا.. أحدث إطلالة لـ سارة الطباخ مع رانيا يوسف

شاركت المنتجة سارة الطباخ المالكة لشركة "إيرث برودكشن" صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت سارة الطباخ بصحبة الفنانة رانيا يوسف فى إحدى المناسبات وعلقت على الصورة: "احلى ست فى الدنيا".



يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان تامر عاشور لإنتاج وإدارة أعماله الفنية، كما تعاقدت أيضًا مع الممثل حازم إيهاب.



ومن المنتظر أن تعلن سارة الطباخ، خلال الفترة المقبلة، عن أكثر من لسم جديد ينضم مع شركتها للإنتاج الفنى.



كما تعاقدت مع الفنانة مي عمر لإدارة أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة، ويدرس الثنائي عددا من السيناريوهات لاختيار أفضلها مستقبلا.



واتفقت سارة الطباخ مع النجم عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة، إذ تسعى سارة لضم نجوم سوبر ستار لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.



وأضافت "هناك العديد من المفاجآت خلال الأيام القليلة المقبلة، سنعلن عنها وبإذن الله 2020 سنة التميز".



من ناحية أخرى أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بحسم النزاع القائم بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي بإيقاف الأخير لحين حل النزاع صلحا أو قضاء.