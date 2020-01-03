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محافظات

الكشف على ١٩٧٤ حالة خلال القافلة الطبية بقرية الأشراف الشرقية بـ قنا

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:42 م
الكشف على ١٩٧٤ حالة
الكشف على ١٩٧٤ حالة خلال القافلة الطبية بقرية الأشراف
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يوسف رجب
نظمت مديرية الصحة بقنا، قافلة طبية بقرية الأشراف الشرقية بمدينة قنا يومىّ ١ و ٢ يناير الجارى تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية للمواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجًا منها.

قال اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، القافلة شملت ١٢ عيادة متنقلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١٩٧٤ حالة بواقع "٣٥٧ عظام – ٣٣١ رمد – ٣٢٢ باطنة – ٣٠١ طفل – ٢٢٦ جلدية – ١٥٩ صدر – ١١٤ أسنان - ٦٦ تنظيم أسرة – ٥٧ جراحة – ٤١ نساء وتوليد".

وأضاف الداودى، أنه تم خلال الحملة عمل سونار لـ ٣٦ حالة وتحويل ٥٦ حالة إلى مستشفى الصدر وعمل فحوصات معملية لـ١٤٠ حالة، فضلا عن إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٢٧ مواطن.

وأكد الداودى، أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.

وأشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها، لافتا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرها ٢٥٢ مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.
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