AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة كلبه | نجم مسرح مصر ينشر صورة جديدة

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:43 م
محمد انور
محمد انور
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 

حيث ظهر محمد أنور داخل منزله مع كلبه وعلق على الصورة قائلا: "bingo" نالت إعجاب متابعيه.

يذكر أن أحدث أعمال محمد أنور مسلسل طلقة حظ ويشاركه فى بطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

ويشارك محمد انور مع أوس أوس وزملائه حاليا في الموسم الأخير من مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي.
برفقة كلبه | نجم مسرح مصر ينشر صورة جديدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة ساحرة.. هبة مجدي تبهر متابعيها ..شاهد

هبة مجدي تستعيد ذكرياتها مع والدها المتوفى .. صور

تجنني.. هبة مجدي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

أحبكما كثيرا.. إيمي سالم بصحبة خالد سليم وزوجته

هبة مجدي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

بـ اطلالة جذابة | هبة مجدى تتألق فى أحدث ظهور | شاهد

ترشيحاتنا

السيارات المعروضة في مزاد جمرك مطار القاهرة يناير الجاري .. صور

موجز السوشيال ميديا.. فيديو جديد لضحية تحرش المنصورة.. درة تتألق وظهور جديد لـ ابن ريهام عبد الغفور.. ليبيا مقبرة العثمانيين يتصدر تويتر

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم

شاهد| أول ظهور لـ والدة وخالة النجمة زينة

جمال الغندور يلوح بالاستقالة من رئاسة الحكام بسبب مرتضى منصور

إطلاق صافرات الإنذار في قاعدة جوية بإيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم