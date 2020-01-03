برفقة كلبه | نجم مسرح مصر ينشر صورة جديدة

نشر الفنان محمد أنور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



حيث ظهر محمد أنور داخل منزله مع كلبه وعلق على الصورة قائلا: "bingo" نالت إعجاب متابعيه.



يذكر أن أحدث أعمال محمد أنور مسلسل طلقة حظ ويشاركه فى بطولته مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.



ويشارك محمد انور مع أوس أوس وزملائه حاليا في الموسم الأخير من مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي.