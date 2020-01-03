بعد تعرض مي حلمي | 6 أسباب غير متوقعة لحدوث الإجهاض

1- جينات شاذة أو كروموسومات:



2- موت الجنين داخل الرحم:



3- الحَمل العنقودي:



4- الحمل العنقودي الجزئي:



5- قصور عنق الرحم:



6- الحالات الطبية لدى الأم:



يعد الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين، وتنتهي نحو 10 إلى 20% من حالات الحمل المعروفة بـ الإجهاض، ولكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر، حيث أن هناك العديد من السيدات يتعرضن للإجهاض في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل.وتحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، ويعد الإجهاض تجربة شائعةً نسبيًا، ولكن هذا لا يجعلها سهلة على الإطلاق، حيث تتعرض فيها المرأة إلى مجموعة من الأعراض الصعبة، وتمر بحالة نفسية سيئة للغاية.وتتضمن أسباب الإجهاض وأعراضه، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية، ما يلي:وتحدث معظم حالات الإجهاض التلقائي بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، وتقترن نحو 50 في المائة من حالات الإجهاض التلقائي بالكروموسومات الزائدة أو المفقودة. في معظم الأحيان، تحدث المشكلات المتعلقة بالكروموسومات نتيجة أخطاء تحدث بالصدفة، بينما ينقسم الجنين وينمو، وليس بسبب مشاكل وراثية من الآباء.في تلك الحالة، يتكون الجنين ولكن يتوقف عن النمو ويموت قبل ظهور أي أعراض للحمل.اما في هذه الحالة تأتي مجموعات الكروموسومات من الأب، حيث يكون الحَمل العنقودي مصحوبًا بنمو غير طبيعي للمشيمة، ولكن بدون نمو جنين.الحَمل العنقودي الجزئي يحدث عندما تبقى كروموسومات الأم، وقد تواجدت مجموعتين فقط من كروموسومات الأب، عادةً ما يرتبط الحَمل العنقودي الجزئي بشذوذ في المشيمة والجنين.ولا يعد الحَمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي جنينًا حيًّا،حيث يقترن الحَمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي أحيانًا بتغيرات سرطانية في المشيمة.يحدث الإجهاض في بعض الأحيان نظرًا لوجود ضعف في عنق الرحم ، يطلق عليه قصور عنق الرحم ، مما يعني أن عنق الرحم لا يمكنه تحمل الحمل، يحدث الإجهاض الناجم عن قصور عنق الرحم عادة في النصف الثاني من الحمل.وفي حالات قليلة، قد تؤدي حالة الأم الصحية إلى الإجهاض التلقائي، ومن أمثلتها ما يلي:داء السكريالتعرض للالتهاباتمشاكل هرمونيةمشاكل الرحم أو عنق الرحمالتعرض لمشاكل الغدة الدرقيةمشاكل الهرموناتاستجابات الجهاز المناعيمشاكل جسدية في الأمتشوهات الرحمالحمل فوق سن 35مشاكل الغدة الدرقيةحدوث ثلاثة أو أكثر من حالات الإجهاض