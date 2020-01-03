بعد تعرض مي حلمي | 6 أسباب غير متوقعة لحدوث الإجهاض

بعد إعلان الفنان محمد رشاد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها، فسوف نقوم بذكر بعض المعلومات عن الإجهاض.
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وتحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، ويعد الإجهاض تجربة شائعةً نسبيًا، ولكن هذا لا يجعلها سهلة على الإطلاق، حيث تتعرض فيها المرأة إلى مجموعة من الأعراض الصعبة، وتمر بحالة نفسية سيئة للغاية.
وتتضمن أسباب الإجهاض وأعراضه، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية، ما يلي:
1- جينات شاذة أو كروموسومات:
وتحدث معظم حالات الإجهاض التلقائي بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، وتقترن نحو 50 في المائة من حالات الإجهاض التلقائي بالكروموسومات الزائدة أو المفقودة. في معظم الأحيان، تحدث المشكلات المتعلقة بالكروموسومات نتيجة أخطاء تحدث بالصدفة، بينما ينقسم الجنين وينمو، وليس بسبب مشاكل وراثية من الآباء.
2- موت الجنين داخل الرحم:
في تلك الحالة، يتكون الجنين ولكن يتوقف عن النمو ويموت قبل ظهور أي أعراض للحمل.
3- الحَمل العنقودي:
اما في هذه الحالة تأتي مجموعات الكروموسومات من الأب، حيث يكون الحَمل العنقودي مصحوبًا بنمو غير طبيعي للمشيمة، ولكن بدون نمو جنين.
4- الحمل العنقودي الجزئي:
الحَمل العنقودي الجزئي يحدث عندما تبقى كروموسومات الأم، وقد تواجدت مجموعتين فقط من كروموسومات الأب، عادةً ما يرتبط الحَمل العنقودي الجزئي بشذوذ في المشيمة والجنين.
ولا يعد الحَمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي جنينًا حيًّا،حيث يقترن الحَمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي أحيانًا بتغيرات سرطانية في المشيمة.
5- قصور عنق الرحم:
يحدث الإجهاض في بعض الأحيان نظرًا لوجود ضعف في عنق الرحم ، يطلق عليه قصور عنق الرحم ، مما يعني أن عنق الرحم لا يمكنه تحمل الحمل، يحدث الإجهاض الناجم عن قصور عنق الرحم عادة في النصف الثاني من الحمل.
6- الحالات الطبية لدى الأم:
وفي حالات قليلة، قد تؤدي حالة الأم الصحية إلى الإجهاض التلقائي، ومن أمثلتها ما يلي:
داء السكري
التعرض للالتهابات
مشاكل هرمونية
مشاكل الرحم أو عنق الرحم
التعرض لمشاكل الغدة الدرقية
مشاكل الهرمونات
استجابات الجهاز المناعي
مشاكل جسدية في الأم
تشوهات الرحم
الحمل فوق سن 35
مشاكل الغدة الدرقية
حدوث ثلاثة أو أكثر من حالات الإجهاض
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بعد تعرض مي حلمي له.. 3 أعراض تنذرك بحدوث الإجهاضيعد الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين، وتنتهي نحو 10 إلى 20% من حالات الحمل المعروفة بـ الإجهاض، ولكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر، حيث أن هناك العديد من السيدات يتعرضن للإجهاض في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل.
وتحدث أغلب حالات الإجهاض بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، ويعد الإجهاض تجربة شائعةً نسبيًا، ولكن هذا لا يجعلها سهلة على الإطلاق، حيث تتعرض فيها المرأة إلى مجموعة من الأعراض الصعبة، وتمر بحالة نفسية سيئة للغاية.
وتتضمن أسباب الإجهاض وأعراضه، وفقا لما جاء في صحيفة "مايو كلينك" الطبية، ما يلي:
1- جينات شاذة أو كروموسومات:
وتحدث معظم حالات الإجهاض التلقائي بسبب عدم نمو الجنين بشكل طبيعي، وتقترن نحو 50 في المائة من حالات الإجهاض التلقائي بالكروموسومات الزائدة أو المفقودة. في معظم الأحيان، تحدث المشكلات المتعلقة بالكروموسومات نتيجة أخطاء تحدث بالصدفة، بينما ينقسم الجنين وينمو، وليس بسبب مشاكل وراثية من الآباء.
2- موت الجنين داخل الرحم:
في تلك الحالة، يتكون الجنين ولكن يتوقف عن النمو ويموت قبل ظهور أي أعراض للحمل.
3- الحَمل العنقودي:
اما في هذه الحالة تأتي مجموعات الكروموسومات من الأب، حيث يكون الحَمل العنقودي مصحوبًا بنمو غير طبيعي للمشيمة، ولكن بدون نمو جنين.
4- الحمل العنقودي الجزئي:
الحَمل العنقودي الجزئي يحدث عندما تبقى كروموسومات الأم، وقد تواجدت مجموعتين فقط من كروموسومات الأب، عادةً ما يرتبط الحَمل العنقودي الجزئي بشذوذ في المشيمة والجنين.
ولا يعد الحَمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي جنينًا حيًّا،حيث يقترن الحَمل العنقودي والحمل العنقودي الجزئي أحيانًا بتغيرات سرطانية في المشيمة.
5- قصور عنق الرحم:
يحدث الإجهاض في بعض الأحيان نظرًا لوجود ضعف في عنق الرحم ، يطلق عليه قصور عنق الرحم ، مما يعني أن عنق الرحم لا يمكنه تحمل الحمل، يحدث الإجهاض الناجم عن قصور عنق الرحم عادة في النصف الثاني من الحمل.
6- الحالات الطبية لدى الأم:
وفي حالات قليلة، قد تؤدي حالة الأم الصحية إلى الإجهاض التلقائي، ومن أمثلتها ما يلي:
داء السكري
التعرض للالتهابات
مشاكل هرمونية
مشاكل الرحم أو عنق الرحم
التعرض لمشاكل الغدة الدرقية
مشاكل الهرمونات
استجابات الجهاز المناعي
مشاكل جسدية في الأم
تشوهات الرحم
الحمل فوق سن 35
مشاكل الغدة الدرقية
حدوث ثلاثة أو أكثر من حالات الإجهاض