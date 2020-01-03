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محافظات

محافظ قنا يستمع لشكاوى المرضى بالمستشفى العام

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:58 م
الداودي يستمع لشكاوى
الداودي يستمع لشكاوى المرضى بمستشفى قنا العام
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يوسف رجب
تفقد اللواء أشرف غريب الداودي- محافظ قنا، اليوم الجمعة، مستشفى قنا العام والمركز الإقليمي للدم بقنا، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه العميد وليد البيلى، السكرتير العام المساعد والدكتور رمضان الخطيب، وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الديب، مدير المستشفي وعدد من القيادات التنفيذية، و ذلك استكمالا للجولات المفاجئة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين عن قرب.

وحرص المحافظ، على الاطمئنان على حالة المرضى الموجودين بأقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والاطفال والجراحة والعظام وبنك الدم الإقليمي.

والتقي محافظ قنا، بعدد من المرضى والنزلاء والمترددين على المستشفى وذويهم، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، حيث وعد ببذل أقصى الجهود للعمل على تلبيتها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد محافظ قنا، على ضرورة التأكد من جاهزية الأطقم البشرية وانتظام تواجد الأطباء والتمريض داخل المستشفى لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى والخدمات المقدمة لهم موكدًا على ضرورة توفير العلاج والأدوية لكافة المرضى.
محافظ قنا يستمع لشكاوى المرضى بالمستشفى العام
محافظ قنا يستمع لشكاوى المرضى بالمستشفى العام
محافظ قنا يستمع لشكاوى المرضى بالمستشفى العام
محافظ قنا يستمع لشكاوى المرضى بالمستشفى العام
محافظ قنا يستمع لشكاوى المرضى بالمستشفى العام
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