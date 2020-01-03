علاج وترفيه | شاشات تليفزيونية بعنابر الغسيل الكلوي بمستشفى مغاغة بالمنيا

قال الدكتور ناجح مدير مستشفى مغاغة العام شمال المنيا إنه سيقوم بوضع شاشات تلفاز داخل عنابر مرضى الفشل الكلوي كنوع من الترفيه لهم أثناء وجودهم داخل المستشفى لإجراء جلسات الغسيل الكلوي والتي تستمر لأكثر من 4 ساعات متواصلة وهو وقت طويل يشعر خلالها المريض بالضيق.



وأضاف مدير مستشفى مغاغة العام أن مرضى الفشل الكلوي يحتاجون الي عناية طبية ونفسية خاصة وأنه اقترح على وكيل وزارة الصحة بالمحافظة هذه الفكرة كنوع من الترفيه.



وتابع دكتور ناجح قائلًا أنه سيقوم بوضع 3 شاشات عرض داخل العنابر الكبيرة أما عنابر الغسيل الكلوي صغيرة المساحة فسيتم وضع شاشة واحدة وان هذه التجربة سيتم تنفيذها تباعا بمستشفيات ملوى والمنيا العام.



وأعلن أنه جار تطوير المستشفى بشكل تام وتطوير قسم الاستقبال وإنشاء عيادات خارجية وطوارئ وعناية حروق وسكن أطباء ووحدة علاج مخ واعصاب، باعتماد مالي 30 مليون جنيه بخلاف ما تلقته المستشفى من تحريات حيث تبين أحد رجال الأعمال ويدعى محمد عبدالله بأجهزة طبية تخص وحدة حضانة الأطفال والتي تعاني من نقص شديد جار العمل على معالجته.