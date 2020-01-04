جامعة عين شمس في أسبوع ...نائب وزير التعليم العالي يشارك في تكريم العاملين بكلية الهندسة.. لربط التعليم بالصناعة: افتتاح ورشة لوبان.. تنظيم قافلة تنموية شاملة

نائب وزير التعليم العالي يشارك في تكريم العاملين بكلية الهندسة جامعة عين شمس

لربط التعليم بالصناعة.. جامعة عين شمس: افتتاح ورشة لوبان.. 8 يناير

بالتعاون مع القوات المسلحة.. جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة بأسيوط

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي .. ندوة بمركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس









شارك الدكتور محمد ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، الثلاثاء الماض"، في فعالية تحت عنوان ”اللقاء السنوي مع العاملين“ والذي يعد تقليدا سنويا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ويتم فيه تكريم جميع العاملين من الإداريين والفنيين والعمال في الكلية للجهود التي يقومون بها في تسيير العملية التعليمية والإدارية.





كما شارك في اللقاء، الدكتور ضياء عبد المجيد خليل، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر الحسيني، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور تامر النادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكافة العاملين في الكلية.





وحرص الدكتور أيمن عاشور، رغم تركه منصبه كعميد لكلية الهندسة، وتكليفه بمنصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، على التواجد بين العاملين والمشاركة في تكريمهم.





وخلال ”اللقاء السنوي“ أثنى الدكتور محمد أيمن عاشور على الدور الفاعل الذي تقوم به الكلية وكادرها الأكاديمي والإداري، متمنيًا من الجميع بذل مزيدًا من الجهود لاستكمال العام الدراسي على النحو المخطط له، معربا عن سعاددته لتواجده في بيته ” كلية الهندسة“، ووسط زملاءه من أعضاء التدريس والعاملين.





وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، أن تكريم العاملين في الكلية يعزز من الرضا الوظيفي ويساهم في تحسين الأداء الإداري والأكاديمي، لافتا إلى أن العاملين هم الضلع الثالث من مثلث الكلية الذي يتكون من "أعضاء هيئة التدريس - الطلاب - العاملون“، موجها الشكر للدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة على دعمه المستمر لكلية الهندسة، وكذلك لوكلاء الكلية ولجنة تنظيم الفعالية.





من جانبه قال الدكتور ضياء عبد المجيد خليل، إن الكلية تحرص على استمرارية هذا اللقاء السنوى، والذي يعود فكرته للدكتور أيمن عاشور، عندما كان عميدا للكلية، اعترافا من الجميع بدور كل العاملين في الكلية في نهضتها، ونجاحها.





وخلال اللقاء تم تكريم كافة العاملين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانوني خلال عام ٢٠١٩، وكذلك العاملين المثاليين لعام ٢٠١٩.





وعلى هامش اللقاء السنوي، تفقد الدكتور محمد ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ووكلاء الكلية، ورشة لوبان، للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات، حيث من المقرر أن يتم افتتاحها في ٨ يناير المقبل.





وتعد ورشة لوبان من أهم ما تعمل عليه الجامعة في مجال ربط الصناعة بالتعليم، وذلك بالشراكة مع أكبر الجامعات التكنولوجية في الصين والعالم، وترغب الجامعة الصينية فى افتتاح مركز تدريب تقني تكنولوجي كبير، بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعد أن وقع عليها الاختيار من بين جامعات مصر لتكون شريكتهم في توصيل تعليمهم التكنولوجي الراقي في الصين لداخل مصر،م ذلك في جميع مناهج الدراسات العليا بمجالات الهندسة.









تفتتح جامعة عين شمس ورشة لوبان، في ٨ يناير المقبل، تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني وإدارة جامعة عين شمس.





وتعد ورشة لوبان من أهم ما تعمل عليه الجامعة في مجال ربط الصناعة بالتعليم، وذلك بالشراكة مع أكبر الجامعات التكنولوجية في الصين والعالم.





وتفتخر الجامعة باختيار إحدى الجامعات الصينية بعد زيارتهم لمصر، جامعة عين شمس، لافتتاح مركز تدريب تقني تكنولوجي كبير، الأمر الذي تفتخر به الكلية أنهم بعد زيارتهم لجميع الجامعات وكليات الهندسة في مصر اختاروا هندسة عين شمس لتكون شريكتهم في توصيل تعليمهم التكنولوجي الراقي في الصين داخل مصر من خلال هندسة عين شمس، ذلك في جميع مناهج الدراسات العليا في مجالات الهندسة.





يذكر أن جامعة عين شمس كرمت جميع العاملين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانوني خلال عام ٢٠١٩، وكذلك العاملين المثاليين لعام ٢٠١٩.









قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني بتنظيم قافلة تنموية شاملة، حيث قام الفريق الطبى التابع لكلية الطب بجامعة عين شمس بتقديم جميع الخدمات الطبية المتميزة وإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة لمختلف التخصصات وتقديم العلاج اللازم بالمجان بمستشفى منقباد العسكرى ومركزى أبو تيج والفتح بمحافظة أسيوط.





فضلًا عن قيام القافلة بدور هام لتنمية الوعى الثقافى من خلال إعداد محاضرات وورش عمل ميدانية لنشر الوعى والثقافة والتأكيد على ضرورة محو الأمية للاستفادة من أبناء الوطن الذين هم سواعد بناء المستقبل الكريم.





وقد حظيت القافلة بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمات المقدمة لهم، كما قامت قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية بتكريم فريق العمل المشارك فى القافلة تقديرا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانى في حب الوطن.





فيما أكد القائمون على العمل بالقافلة اعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب المصري في جميع المجالات.





تأتي تلك القافلة استمرارا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالى الصعيد وتوفير سبل الراحة وجميع الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم، وفي إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتوفير أوجه الرعاية المختلفة.





والتواصل المستمر بين القوات المسلحة للمواطنين والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، انطلاقًا من عقيدة الجيش المصري لدعم التنمية والاهتمام بمتطلبات المواطن، بجانب الجهد الذي تبذله فى الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية.





نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub ندوة بعنوان تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة جامعة عين شمس ، ودارت الندوة حول الذكاء الاصطناعي وأهميته والتقنيات الحديثة فى هذا المجال وحاضر بها المهندس أحمد عبد القادر وهو خبير معروف في الصناعة في التعلم الآلي، والتعلم العميق، والشبكات العصبية ومدير التعاون لمنظمة العفو الدولية في سيسكو، وتأتي الندوة في ظل التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الذي يحمل في طياته إمكانية إحداث تغيير جذري في أسواق العمل.



