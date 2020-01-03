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منوعات

ظهور وجه يشبه الشيطان في دخان حرائق غابات أستراليا .. صور

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:15 م
صدى البلد
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أحمد شريف
ظهر وجه يشبه الشيطان في دخان حرائق غابات مدينة فيكتوريا الإقليمية بأستراليا

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تداول أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي صوره توضح وجها مرعبا يظهر عبر دخان حرائق الغابات المندلعة بشرق مقاطعة جيبسلاند.

تم التقاط الصورة من احد الاشخاص حين استحوذت الحرائق على الغابات بما في ذلك مزرعة قريبة من سارسفيلد يوم الاثنين.
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