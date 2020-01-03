ظهور وجه يشبه الشيطان في دخان حرائق غابات أستراليا .. صور

ظهر وجه يشبه الشيطان في دخان حرائق غابات مدينة فيكتوريا الإقليمية بأستراليا



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" تداول أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي صوره توضح وجها مرعبا يظهر عبر دخان حرائق الغابات المندلعة بشرق مقاطعة جيبسلاند.



تم التقاط الصورة من احد الاشخاص حين استحوذت الحرائق على الغابات بما في ذلك مزرعة قريبة من سارسفيلد يوم الاثنين.

