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فن

الرجل الصح تحقق المليون الأول.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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أحمد عمر
تمكن الفنان حكيم من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنيته "الراجل الصح"، حيث وصلت عدد المشاهدة إلى مليون، بعد مرور أسبوعين على طرحها.

أغنية "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

الألبوم الجديد "الراجل الصح" يضم عشر أغنيات، صور حكيم منها ثلاث أغان وهي "سيبونا في حالنا" و"قلبي يا ناس" و"الموضة السنة دي".

كان حكيم طرح عدة أغان من الألبوم بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب" وكان من بينها: "ليلة بمبي" من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

بينما طرح حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ولاقت نجاحًا كبيرًا.
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