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الغردقة تتأهب لحفل الأفضل بأفريقيا | ننشر أسماء نجوم العالم المشاركين

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:57 م
الكاميروني صامويل
الكاميروني صامويل ايتو
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إبراهيم جادالله
وصل إلى مدينة الغردقة اليوم، الجمعة، أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرۃ القدم، بصحبة نجم إفريقيا وبرشلونة السابق الكاميروني، صامويل ايتو ، لمتابعة الاستعدادات لاستقبال حفل " الكاف " الذي يقام الثلاثاء المقبل، بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة .

وأعرب صامويل إيتو، نجم منتخب الكاميرون المعتزل، عن سعادته لزيارۃ الغردقة واعتزازه بتقديم حفل الأفضل فی إفريقيا من الغردقة مباشرۃ.

وفی سياق متصل أعلن الاتحاد الإفريقي لكرۃ القدم، عن وصول عدد كبير من نجوم الكرۃ العالمية والإفريقية خلال الأيام القليلة المقبلة لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2019 ب الغردقة ، وهم:

١- البرازيلي كافو
٢- الأرجنتيني فيرون
٣- الفرنسي يوري دجوركاييف
٤- البرتغالي نونو جوميش
٥- السعودي سامي الجابر
٦- اليابانی ناكاتا
٧- الإيفواري دروجبا
٨- الإيفواري يايا توريه
٩- الأنجولي فلافيو
١۰- الكاميروني روجيه ميلا
١١- السنغالي الحاج ضيوف
١٢-الغاني عبيدي بيليه
١٣- الزامبي كالوشا بواليا
١٤-النيجيري أموكاشي
١٥- النيجيري كانو

ومن مصر، يشارك كل من:
1- محمود الخطيب
2- حسن شحاتة
3- وائل جمعة
4- أحمد فتحی
5- أحمد حسن
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