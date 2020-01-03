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رياضة

تعرف على سبب استخدام محمد صلاح للبخاخة في مباراة ولفرهامبتون

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:27 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن سبب استخدام المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، للبخاخة، وذلك في مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في البريميرليج.

وكان صلاح قد لقطته عدسات المصورين في المباراة التي جمعت فريقه بنادي ولفرهامبتون يوم الأحد الماضي في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي، وهو يستخدم البخاخة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن السبب الرئيسي لاستخدام صلاح البخاخة الطبية، هي لعلاج الجيوب الأنفية، بسبب برودة الجو هذه الأيام في إنجلترا، فهي فترة أعياد الميلاد والمعروفة ببرودة الطقس.

يذكر أن محمد صلاح قاد فريقه ليفربول أمس للفوز على نادي شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين ، في الجولة الحادية والعشرين ، من الدوري الإنجليزي.
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