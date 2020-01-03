إيمى سلطان: الباليه صعب ومليء بالإصابات والعمليات

قالت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان إنها عندما احترفت رقص الباليه بدأت في السفر للخارج للمشاركة في تقديم عروض عالمية.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها سافرت إلى إسطنبول للمشاركة في عروض للباليه، وهناك تم إعداد زيارة لكباريه في اسطنبول والذي كان عبارة عن مسرح يقدم فيه جميع أنواع الرقص.



وأشارت الفنانة الاستعراضية إيمي سلطان إلى أن الكباريه الذي قامت بزيارته في أسطنبول كان يضم صورا لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسامية جمال ورشدي أباظة وفاتن حمامة وسعاد حسني وعدد كبير من الممثلين المصريين، حيث تواجدت صورهم في جميع ديكورات الكباريه سواء على الحوائط أو الكراسي.



وكشفت إيمي سلطان أن عائلتها تحب الفنون، موضحة أنها تربت على فيديوهات سهير زكي عندما كانت تعيش في الخارج في بداية حياتها في سنغافورة مع أسرتها.



وأشارت الفنانة الاستعراضية إلى أن الباليه ليس سهلا فهو مليء بالإصابات والعمليات.

