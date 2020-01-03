AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات.. غدًا

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:52 م
صدى البلد
Advertisements
سعيد العربي
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا صباحا قد تثير الغبار على بعض المناطق المكشوفة .

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية / 20 - 30 كم / س، تصل إلى 40 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21 والثاني عند الساعة 08:20 والجزر الأول عند الساعة 13:31 والثاني عند الساعة 01:08.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:52 والثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والثاني عند الساعة 21:32 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30 17 85 25
دبي 29 20 75 30
الشارقة 28 17 75 30
عجمان 27 18 75 25
أم القيوين 28 16 75 30
رأس الخيمة 29 17 80 30
الفجيرة 28 19 60 25
العين 29 17 60 20
ليوا 30 14 80 20
الرويس 29 17 75 25
السلع 28 18 70 30
دلما 28 21 80 35
طنب الكبرى 26 18 80 45
طنب الصغرى 26 18 80 45
أبو موسى 26 18 80 45
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة للطقس البارد.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار على البلاد

طقس الإمارات.. انخفاض في درجات الحرارة ودبي تسجل 28

حالة الطقس فى الكويت .. أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح .. والصغرى 15 درجة

طقس الإمارات | سحب يصاحبها سقوط أمطار

طقس الإمارات.. انخفاض درجات الحراراة وانتشار الضباب

الطقس في الإمارات.. غائم صباحا مع انتشار حركة الرياح

ترشيحاتنا

فرجاني ساسي يثير الجدل من جديد بمتابعة حساب أهلي جدة السعودي عبر تويتر

بـ سيارة والده.. ضبط طالب دهس فتاتين في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة

رضا عبدالعال لـ زيزو الزمالك: بالراحة علينا يا عم شوية

شاهد.. الفنانة انتصار بـ الحجاب والعباءة فى السعودية

نادي لوزيرن يثير الجدل حول رحيل اليكي للنادي الأهلي | تفاصيل

بعد إعلان تطبيقه رسميا.. تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب بالقانون الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم