الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات.. غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا صباحا قد تثير الغبار على بعض المناطق المكشوفة .



وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية / 20 - 30 كم / س، تصل إلى 40 كم/س.



ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:21 والثاني عند الساعة 08:20 والجزر الأول عند الساعة 13:31 والثاني عند الساعة 01:08.



ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:52 والثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والثاني عند الساعة 21:32 .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 17 85 25

دبي 29 20 75 30

الشارقة 28 17 75 30

عجمان 27 18 75 25

أم القيوين 28 16 75 30

رأس الخيمة 29 17 80 30

الفجيرة 28 19 60 25

العين 29 17 60 20

ليوا 30 14 80 20

الرويس 29 17 75 25

السلع 28 18 70 30

دلما 28 21 80 35

طنب الكبرى 26 18 80 45

طنب الصغرى 26 18 80 45

أبو موسى 26 18 80 45

