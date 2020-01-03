نضال الشافعي يفاجئ متحدى الإعاقة بالحديقة الدولية .. صور

حرص الفنان نضال الشافعى على التواجد فى احتفالية أقامها حزب مستقبل وطن للاطفال متحدى الإعاقة بالبيت الفنى للمسرح بالحديقة الدولية بمدينة نصر، حيث قوبل بترحاب شديد من قبل جمهور الحاضرين من الاطفال ذوى الهمم ومن حضروا من أقاربهم مما رفع الروح المعنوية لديهم وسارعوا فى التقاط الصور التذكارية بجواره.



صعد الشافعى على المسرح ووجه تحية لكل الأطفال الذين قدموا الفقرات الفنية فرد فرد وقال "سعيد جدا بوجودى وسط اولادى واخواتى واعتبره شرف ان اقف بجوارهم لأنهم قدموا عروض جميلة تستحق الاحترام".



وأضاف "لان الشكر لأهله يجب أن أوجه التحية والشكر للرئيس السيسى الذى نكن له كل الاحترام لأنه إنسان مهموم ببلده وأنا فى الحقيقة متفائل بوجود مثل هذه النماذج المحترمة من الأطفال الذى أسميهم متحدى الاعاقة وليسوا ذوى الاعاقات".



تعقيبا على حديث نضال قالت الفنانة بسمة شوقى انها سعيدة بوجودها مع الاطفال ووجهت الشكر لكل الحاضرين والقائمين على الاحتفالية الذين ساهموا فى خلق نوع من المودة والتواصل بين ذوى الهمم ومجتمعهم



يذكر أن الفنان نضال الشافعى كان قد قدم من قبل دور فى فيلم الجزيرة مع الفنان احمد السقا وقدم شخصية احد متحدى الاعاقة وحاز الدور على اعجاب الكثيرين.